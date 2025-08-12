Reprodução Avião de pequeno porte cai em aeroporto nos EUA

Um avião caiu na tarde de segunda-feira (11) no aeroporto municipal de Kalispell, em Montana, nos Estados Unidos, e atingiu outras aeronaves estacionadas no local. O impacto provocou um incêndio de grandes proporções, que espalhou fumaça espessa sobre a região.

Veja vídeo







O acidente ocorreu por volta das 14h, quando o piloto de um avião monomotor Socata TBM 700 perdeu o controle durante a tentativa de pouso. A aeronave colidiu com outros aviões estacionados, causando explosões e chamas que se espalharam para uma área de vegetação próxima.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Kalispell, quatro pessoas que estavam a bordo sobreviveram. Três delas conseguiram sair sozinhas da aeronave, e duas sofreram apenas ferimentos leves, sendo atendidas ainda no aeroporto.

Equipes de emergência controlaram o incêndio antes que ele se alastrasse por todo o terminal. Apesar da gravidade da colisão e da destruição de parte das aeronaves, não houve registro de mortes.

O voo tinha partido de Pullman, no estado de Washington, e seguia para Kalispell quando o acidente ocorreu. As autoridades locais investigam as causas da perda de controle da aeronave.