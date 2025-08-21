Michala Garrison/NASA Earth Observatory Furacão Erin avança ao norte

O furacão Erin segue avançando para o norte, mantendo-se em alto-mar, mas já causa ondas fortes e alagamentos costeiros na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

Nesta quinta-feira (21), o governador de Nova Jersey decretou estado de emergência. Já em Nova York, com a intensificação das ondas, a prefeitura estendeu a proibição de banho em suas praias até sexta-feira (22) diante do risco de correntes de retorno e ressacas perigosas.

A restrição, que começou na quarta-feira (14), também veta a prática de entrar na água apenas para caminhar, segundo as autoridades locais.

Erin chegou a categoria 5

O primeiro grande furacão da temporada atlântica de 2025, atingiu a categoria 5 no sábado (16), com ventos de até 257 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Classificado como “ catastrófico ”, o sistema se formou no Caribe e, em apenas 24 horas, intensificou-se de tempestade tropical para furacão de categoria máxima.

Na ocasião, Porto Rico registrou chuvas fortes, ventos intensos e mais de 147 mil residências ficaram sem energia. Já nas Ilhas Virgens Americanas e em Porto Rico, portos foram fechados por medida preventiva da Guarda Costeira dos Estados Unidos.





Impacto para os próximos dias

Mesmo sem previsão de atingir diretamente o território continental, Erin deve manter a costa leste sob risco de ondas elevadas, correntes marítimas perigosas, erosão e inundações costeiras até o final da semana.

A rota do furacão indica que a tempestade continuará subindo pelo Atlântico em direção ao Canadá.

Meteorologistas lembram que o período mais intenso da temporada de furacões ocorre entre agosto e outubro, com previsão de atividade acima da média neste ano.