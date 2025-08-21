Reprodução/Instagram Bolsonaro está preso preventivamente, em domicílio

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu, de março de 2023 a fevereiro de 2024, R$ 30.576.801,36. As informações constam no relatório da Polícia Federal (PF) sobre a investigação contra Jair Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro, a que o Portal iG teve acesso nesta quinta-feira (21).

Os dados, reunidos um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), com base em dados enviados pelo Banco do Brasil, mostram ainda que, neste mesmo período , R$ 30.595.430,71 foram retirados das contas do ex-presidente.

Ainda de acordo com o relatório da PF, observa-se que mais de 70% dos valores movimentados a crédito ocorreram por meio do PIX. No total, foram registrados 1.214.254 lançamentos, que somaram R$ 19.279.915,45 no período analisado.

Quanto aos débitos, mais de 50% do valor total movimentado no período referem-se a aplicações em CDB/RDB, concentradas em 6 lançamentos, que somaram R$ 18.325.000,00.

O principal remetente de valores para Bolsonaro, ainda segundo relatório, foi o Partido Liberal (PL), totalizando R$ 291.708,41 em 10 lançamentos.



Já os principais beneficiários (destinatários) de recursos provenientes do ex-presidente foram os escritórios de advocacia Paulo Amador da Cunha Bueno e D.B. Tesser Sociedade de Advogados, tendo recebido o montante de R$ 3.383.331,45.

Depois aparecem ainda uma empresa de engenharia (R$ 900 mil), um escritório de arquitetura (R$ 235 mil), uma loja de veículos (R$ 130 mil).

Há também transferências para Michelle Bolsonaro e para o filho Jair Renan, que atualmente é vereador em Balneário Camboriú (SC).

O filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, figura como o principal destinatário de recursos, totalizando R$ 2.121.000,00 em oito lançamentos.

No documento, a PF afirma que em depoimento prestado por Bolsonaro no dia 5 de junho, ele declarou ter transferido a quantia a Eduardo, para evitar que seu filho passasse por 'necessidades' nos Estados Unidos.

Outras movimentações

O relatório da PF também detalha informações sobre movimentações feitas por Bolsonaro em outros períodos e afirma que as operações financeiras com suspeitas de "lavagem de dinheiro e outros ilícitos" nas contas de Bolsonaro ocorreram entre 1 de março de 2023 e 05 de junho de 2025.





A investigação também afirma que Bolsonaro realizou 40 transações de janeiro a julho de 2025, entre saques em caixas eletrônicos e atendimento presencial em guichê bancário.

"No total, foram contabilizados R$ 130.800,00. Não se ignora a eventual necessidade do ex-presidente em realizar despesas de pequeno vulto, sobretudo durante deslocamentos e viagens realizadas ao longo de agendas públicas. Entretanto, o grande volume de transações em dinheiro físico é indício relevante no contexto probatório, considerando os riscos associados à falta de rastreabilidade e a possibilidade de financiamento de ações de caráter ilícito", disse a PF.



Indiciamento

O relatório da Polícia Fedreal serviu como base para o indicamento de Jair e Eduardo Bolsonaro por ações de coação no curso da Ação Penal n° 2668, que investiga a possível tentativa de golpe de Estado ocorrida entre 2022 e janeiro de 2023, em trâmite no STF (Supremo Tribunal Federal).



