Um meteoro em formato de "bola de fogo" azul iluminou o céu do Japão na noite desta terça-feira (19). O fenômeno foi visto nas regiões de Shikoku e Kyushu e registrado pelas câmeras do Aeroporto de Fukuoka.
Nas imagens, é possível observar um clarão azul antes da passagem do corpo celeste, que desapareceu em poucos segundos.
Veja o vídeo:
O meteoro ganhou repercussão imediata nas redes sociais, onde internautas compartilharam vários registros.
Segundo informado pela Agência Meteorológica do Japão a jornais locais, ainda não há confirmação sobre a queda de fragmentos na Terra. Geralmente, a maioria desses meteoros costuma se desintegrar ao entrar na atmosfera.O registro acontece poucos dias após outro evento raro no país, quando um "aglomerado de meteoroides" foi observado na província de Aomori, no nordeste japonês, durante o pico da chuva de meteoros Perseidas.Conforme informações da Nasa, meteoros são fragmentos espaciais que, ao atingirem a atmosfera terrestre em alta velocidade, queimam e deixam rastros luminosos, as chamadas estrelas cadentes. Em média, cerca de 44 toneladas desse material chegam ao planeta todos os dias, mas quase tudo se desintegra antes de alcançar o solo.