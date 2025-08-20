Reprodução/redes sociais Queda de meteoro provoca forte clarão e ilumina o céu no oeste do Japão

Um meteoro em formato de "bola de fogo" azul iluminou o céu do Japão na noite desta terça-feira (19). O fenômeno foi visto nas regiões de Shikoku e Kyushu e registrado pelas câmeras do Aeroporto de Fukuoka.

Nas imagens, é possível observar um clarão azul antes da passagem do corpo celeste, que desapareceu em poucos segundos.

Veja o vídeo:



O meteoro ganhou repercussão imediata nas redes sociais, onde internautas compartilharam vários registros.

Segundo informado pela Agência Meteorológica do Japão a jornais locais, ainda não há confirmação sobre a queda de fragmentos na Terra. Geralmente, a maioria desses meteoros costuma se desintegrar ao entrar na atmosfera.

O registro acontece poucos dias após outro evento raro no país, quando um "aglomerado de meteoroides" foi observado na província de Aomori, no nordeste japonês, durante o pico da chuva de meteoros Perseidas.

Conforme informações da Nasa, meteoros são fragmentos espaciais que, ao atingirem a atmosfera terrestre em alta velocidade, queimam e deixam rastros luminosos, as chamadas estrelas cadentes. Em média, cerca de 44 toneladas desse material chegam ao planeta todos os dias, mas quase tudo se desintegra antes de alcançar o solo.