AFP Homem é libertado acidentalmente antes de sua sentença

Um homem foi libertado acidentalmente da prisão no Texas, nos Estados Unidos, antes mesmo de começar a cumprir sua pena. A polícia de Houston procura por Troy Dugas, de 36 anos, que deixou o presídio do Condado de Harris no último domingo (17), após um erro administrativo.

O equívoco ocorreu quando servidores da unidade não registraram corretamente a condenação de Dugas a cinco anos de prisão por agressão a um familiar e mais dois anos por evasão da polícia. Com a falha na documentação, ele foi considerado elegível para soltura depois que outras acusações foram arquivadas.

As autoridades confirmaram que a saída aconteceu às 16h30 (17h30 no horário de Brasília) e que, desde então, equipes da polícia local e do gabinete do xerife realizam buscas para recapturar o detento.

O Gabinete do Xerife de Harris informou que abriu uma investigação interna para apurar a falha e responsabilizar os envolvidos no caso, enquanto Dugas segue foragido.