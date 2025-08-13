Reprodução René da Silva Nogueira teve a prisão convertida em preventiva

O empresário René da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, a cusado de matar a tiros o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44, teve a prisão convertida em preventiva nesta quarta-feira (13) durante audiência de custódia na Central de Audiências de Custódia (CEAC), no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte. O crime ocorreu na manhã de terça-feira (12) após uma briga de trânsito no bairro Vista Alegre, região Oeste da capital mineira.

O Ministério Público havia solicitado a manutenção da prisão, enquanto a defesa pediu o relaxamento, alegando que o acusado é réu primário, tem bons antecedentes e residência fixa. O juiz Leonardo Damasceno acolheu o pedido da acusação, mantendo René detido.

A vítima, que trabalhava como gari, foi atingida por disparos após a discussão e morreu no local. Segundo testemunhas, a confusão teria começado por causa de uma manobra no trânsito. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e a motivação exata do ato.

Pouco após o ocorrido, a empresa Fictor Alimentos Ltda., onde René havia iniciado as atividades há apenas duas semanas, anunciou seu desligamento. Em nota, a companhia afirmou repudiar o crime e manifestou solidariedade aos familiares e amigos de Laudemir.

“Reiteramos nosso repúdio ao ocorrido e manifestamos solidariedade à família e aos amigos da vítima, a quem expressamos nossos mais sinceros sentimentos” , destacou o comunicado.

Com a prisão preventiva decretada, René segue à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua reunindo provas e colhendo depoimentos para concluir o inquérito e encaminhar o caso ao Ministério Público.