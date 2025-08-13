Reprodução/redes sociais Homem foi detido após briga

Um homem foi preso após se meter em uma briga apenas um dia após ganhar um prêmio de US 167,3 milhões (cerca de R$ 900 milhões) na loteria dos Estados Unidos. James Farthing, de 50 anos, teria se gabado sobre sua vitória na loteria, provocando uma discussão com um cliente em St. Pete Beach , cidade da Flórida (EUA).

De acordo com autoridades locais, a discussão evoluiu para agressão física quando Farthing teria dado um soco no rosto do homem. Na tentativa de chutar o cliente, o golpe acabou atingindo um policial que intervinha na ocorrência.

Imagens de câmeras corporais mostram o momento em que o ganhador da loteria tentou fugir, sendo contido com uso de taser e preso. O caso aconteceu em 29 de abril, mas o vídeo só foi divulgado nesta semana.



Veja:

Powerball Winner’s Florida Getaway Ends with Taser and Handcuffs A day after winning a $167.3 million Powerball jackpot, a Kentucky man's Florida vacation turned chaotic following a barroom brawl at the TradeWinds Resort in St. Pete Beach. James Farthing, 50, allegedly bragged… pic.twitter.com/sJJXdUf4Sk— Police Incidents (@PoliceIncident) August 13, 2025





Policial ferido



O agressor aparece no vídeo pedindo desculpas aos policiais enquanto era algemado. Em resposta, um agente diz: "guarde suas desculpas para depois". De acordo com o depoimento, o policial agredido apresentou "inchaço e vermelhidão" no lado direito do rosto, abaixo do olho.

Farthing foi acusado de agressão contra um agente da lei, resistência à prisão e violação de condicional. Sua namorada, Jacqueline Fightmaster, de 42 anos, também foi detida por embriaguez e desordem. Libertado sob fiança, ele aguarda julgamento, enquanto o Ministério Público reúne depoimentos e imagens para o processo. As informações foram divulgadas pelo NY Post .





O homem detido ganhou o maior prêmio da loteria do Kentucky um dia antes da briga, optando por dividir o prêmio com sua mãe como um presente antecipado de Dia das Mães.

Após a prisão, foi constatado que ele já havia acumulado nove condenações por uma série de crimes, como venda de drogas e agressão a uma namorada.

