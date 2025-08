Reprodução Criança foi atropelada por policial em Campina Grande.









Uma menina de 6 anos foi atropelada em Campina Grande (PB) por um policial militar reformado.

Segundo informações da Polícia Militar ao Portal iG, o tenente Hilton Souza Diniz apresentava sinais de embriaguez no momento da prisão.

De acordo com o boletim policial, a criança foi atingida pelo veículo, que desceu a rua desgovernado enquanto ela brincava em frente à sua residência. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a menina foi atingida pelo veículo.

Segundo a Polícia Militar, o carro está registrado no nome do tenente, que fugiu do flagrante e foi localizado na casa da irmã, no mesmo bairro.

Aos policiais, o homem afirmou que estava realizando um serviço de encanamento na pia da cozinha da residência e, ao deixar o local, notou que o carro estava sem freios. Ele ainda alegou que, por estar em uma rua íngreme, o veículo acabou descendo desgovernado e atingiu a menina.

O condutor também admitiu ter consumido bebida alcoólica enquanto estava na casa da irmã.

A equipe da CPTRAN foi acionada e realizou o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, um vez que o condutor do veículo se recusou a realizar o teste do bafômetro.

O acusado ainda relatou que fugiu do local e se abrigou casa na casa da irmã por temer represálias de moradores, que chegaram a apedrejar o veículo após o atropelamento.

O tenente reformado foi conduzido à Central de Polícia Civil de Campina Grande.

Em entrevista coletiva o Comandante do 2⁰ BPM, Tenente Coronel Moreira explicou que, devido à revolta de populares e para evitar um possível linchamento do condutor do veículo, foi necessário o acionamento de outras equipes da Polícia Militar.

A criança foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. O Portal iG entrou em contato com a unidade, mas não obteve resposta sobre seu estado de saúde.