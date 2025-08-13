FreePik Frente fria muda tempo em boa parte do país

Uma frente fria avança pelo litoral brasileiro e deve provocar mudanças no restante da semana. O sistema começa a influenciar as regiões Sul e Sudeste entre quarta (13) e quinta-feira (14), alcançando o litoral da Bahia na sexta (15), de acordo com o Clima Tempo. Apesar de trazer ar de origem polar, o fenômeno não será suficiente para configurar uma onda de frio, mas vai manter as temperaturas mais baixas no centro-sul do país por alguns dias.

No Sul, a frente fria terá deslocamento pelo oceano, favorecendo o aumento de nuvens principalmente nas áreas costeiras. Pode chover de forma fraca e isolada no litoral, mas o interior da região não deve sentir impactos significativos, mantendo o tempo firme.

Já no Sudeste, o cenário muda um pouco. A passagem do sistema vai estimular áreas de instabilidade no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com chuvas de fraca a moderada intensidade que tendem a se prolongar até o fim da semana.

No leste de Minas Gerais, regiões como o Vale do Rio Doce e o Vale do Jequitinhonha terão aumento expressivo da nebulosidade e possibilidade de chuva leve entre sexta e domingo. O interior, no entanto, deve seguir com sol e tempo seco.

Na Bahia, a frente fria começa a atuar a partir de sexta-feira, intensificando ventos vindos do mar e elevando a umidade no litoral. Com isso, a formação de nuvens carregadas será mais frequente no fim de semana, especialmente em Salvador e arredores, onde a previsão indica tempo instável.