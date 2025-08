Reprodução Facebook/ Haji Abdul Razak Lakho Vídeo flagra policial "prendendo" jacaré em cinto de segurança

Um vídeo inusitado viralizou nas redes sociais ao mostrar um policial do estado da Flórida, nos Estados Unidos, retirando um jacaré de aproximadamente 1,2 metro de comprimento da piscina de uma casa e, em seguida, levando o animal “preso” com cinto de segurança no banco traseiro da viatura. As informações são do NY Post.





A cena ocorreu em St. Augustine, no condado de St. Johns. O oficial Nathan Richardson, do Departamento do Xerife local, foi chamado para atender a ocorrência e demonstrou habilidade surpreendente ao lidar com o réptil, enquanto o morador observava preocupado.

Nas imagens, o policial utiliza o limpador de piscina para puxar o jovem jacaré até a borda. Em seguida, com calma, Richardson o segura pelo pescoço enquanto o animal se debate.

"Te peguei, você está bem. Eu sei, você está super irritado", diz o policial, mantendo o tom tranquilo.

Depois, ele segura o rabo do animal e o levanta completamente. O jacaré, talvez por perceber que não teria chance, fica relativamente imóvel durante o processo. Impressionado com a destreza do agente, o morador afirma:

“Isso sim é o que eu chamo de ‘raiz da Flórida’!”

Nascido e criado em Jacksonville, também na Flórida, Richardson conduz o réptil até a viatura como se estivesse levando um cachorro para passear. Já no banco traseiro, o jacaré ainda tenta se debater, mas o policial rapidamente fecha a porta e decide:

“Quer saber? Vou colocar o cinto de segurança.”

Segundo informações do Departamento do Xerife de St. Johns, o jacaré foi levado em segurança para um lago nas proximidades, fora da área residencial, e solto em seu habitat natural. Em entrevista ao jornal Raleigh News & Observer, Richardson explicou a decisão inusitada:



"Eu coloco todo mundo no cinto de segurança no banco de trás. Achei justo fazer o mesmo com o jacaré."

A Flórida é conhecida por seus encontros frequentes com jacarés. De acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC), há uma estimativa de 1,3 milhão de jacarés vivendo nos 67 condados do estado.

A situação virou motivo de comparações entre estados. Enquanto na Flórida os policiais demonstram naturalidade com esses encontros selvagens, em Nova York a história é outra. Em junho, um ex-policial da NYPD, que se mudou para a Flórida, viralizou ao ser flagrado “gritando” de medo ao tentar segurar um jacaré pequeno capturado por um colega.





"Você tem dentes grandes. Eu tenho dedos pequenos", disse ele.

A diferença entre as reações acabou reforçando um estereótipo comum nas redes: o da bravura dos moradores da Flórida diante de situações selvagens, e, claro, dos jacarés.