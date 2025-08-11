Banco de Imagens/Pexels Polícia dos EUA faz buscas para encontrar suspeito

Na tarde desta segunda-feira (11), um tiroteio aconteceu próximo a uma loja da rede Target na cidade de Austin, capital do estado do Texas, nos Estados Unidos.

Quatro pessoas foram atingidas e receberam atendimento médico, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.

A polícia local, os bombeiros e os serviços de emergência atuaram para controlar a situação. O suspeito, descrito como um homem branco, vestindo shorts cáqui e camisa estampada, está foragido e é considerado perigoso.





As autoridades orientam que a população não se aproxime do homem e informe qualquer movimentação suspeita pelo número de emergência 911, usado nos EUA.

Algumas ruas próximas ao local do tiroteio foram bloqueadas para segurança, mas o trânsito segue liberado em outras vias. Motoristas foram aconselhados a evitar a área.