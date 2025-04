Alicia Devine/Tallahassee Democrat Pessoas sendo atendidas após ser baleadas

Um tiroteio em massa no campus da Universidade Estadual da Flórida( FSU), nos Estados Unidos, deixou duas pessoas mortas e outras seis feridas na manhã desta quinta-feira (17). A polícia afirmou que o autor dos disparos é um estudante da própria instituição.

Segundo a FSU, o ataque ocorreu por volta das 11h50 (horário local), nas imediações do centro estudantil. Em alerta enviado à comunidade acadêmica, a universidade informou que as forças de segurança “neutralizaram a ameaça”.

De acordo com a USA Today, o chefe da polícia universitária, Jason Trumbower, afirmou que os agentes do campus reagiram rapidamente, detendo o suspeito no local. Ele foi levado ao hospital com outros cinco feridos. As duas vítimas fatais não eram estudantes da instituição.

Mishalynn Brown, Tallahassee Democrat via USA TODAY NETWORK Policiais entrando na Universidade

O xerife do Condado de Leon, Walter A. McNeil, identificou o atirador como Phoenix Ikner, de 20 anos. Ele era estudante da FSU e filho de uma policial veterana do condado.

A arma usada no ataque pertencia à sua mãe e havia sido designada como arma pessoal após anos como armamento de serviço. “Infelizmente, o filho teve acesso a uma de suas armas”, declarou McNeil ao USA Today.

Ikner fazia parte do Conselho Consultivo Juvenil do Departamento do Xerife e havia participado de treinamentos da corporação. “Ele sempre esteve envolvido conosco. Por isso, não é surpresa que tivesse acesso a armamentos”, completou McNeil. A mãe do suspeito tem mais de 18 anos de atuação como policial.

Mishalynn Brown, Tallahssee Democrat via USA TODAY NETWORK Pessoas sendo evacuadas da FSU

A estudante Paige Miller relatou ao jornal que se escondeu no banheiro próximo à sala de aula quando ouviu os disparos. “Achei que o teto estivesse desabando, até que três meninas entraram correndo e uma delas chorava”, disse. Ela ligou para a emergência e permaneceu trancada até a chegada da polícia.

Investigações

O FBI também está atuando nas investigações, em apoio às autoridades locais. O ex-presidente Donald Trump afirmou, em entrevista, que foi “completamente informado” sobre o caso e classificou o ocorrido como “uma tragédia”.

Mishalynn Brown, Tallahassee Democrat via USA TODAY NETWORK Polícia chega até local do ataque

De acordo com dados do Gun Violence Archive citados pelo USA Today, este foi o 81º tiroteio em massa registrado nos Estados Unidos em 2025.

A organização considera tiroteios em massa os casos em que quatro ou mais pessoas são baleadas, excluindo o atirador. Entre os ataques recentes estão o tiroteio em uma escola de Dallas que feriu quatro estudantes, um ataque em um parque no Novo México que matou três pessoas e feriu 15, e uma festa em Washington onde dois jovens morreram e vários ficaram feridos após disparos.



As investigações seguem em andamento para apurar a motivação do ataque e se o suspeito teve acesso a outras armas.





Alicia Devine, USA TODAY Network Pessoas sendo evacuadas da FSU