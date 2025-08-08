Reprodução/X Duas pessoas morrem após helicóptero atingir rede elétrica e cair sobre barca no Rio Mississippi

Duas pessoas morreram na manhã desta quinta-feira (07) após um helicóptero atingir uma rede elétrica e cair sobre uma embarcação no Rio Mississippi, perto de East Alton, nos Estados Unidos. A aeronave pegou fogo e explodiu logo após o impacto.

O acidente aconteceu por volta das 11h, próximo à divisa entre Missouri e Illinois, a cerca de 32 km de St. Louis, segundo informações do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) e da Administração Federal de Aviação (FAA).

Segundo o Departamento de Polícia do Condado de St. Charles, as duas vítimas estavam a bordo do helicóptero e morreram no local. Não houve outros feridos. Até a noite desta quinta-feira, as identidades dos mortos não haviam sido divulgadas.

O incêndio originado pela colisão gerou uma grande nuvem preta.

Veja o vídeo:





Devido ao acidente, o tráfego na Ponte Clark foi interrompido e o rio foi fechado para navegação comercial pela Patrulha Estadual do Missouri.





A Administração Federal de Aviação dos EUA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes apuram as causas do acidente.