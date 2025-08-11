Câmeras de segurança Médico foi flagrado andando nu pelo consultório

Um médico do estado de Arkansas, nos Estados Unidos, teve a licença cassada após ser flagrado, durante o expediente, circulando nu pelo consultório e cometendo atos sexuais na frente de funcionárias. O caso veio à tona após imagens das câmeras de segurança registrarem o episódio, ocorrido em outubro de 2024. A informação foi divulgada pelo New York Post.

O Conselho Médico do Arkansas já havia suspendido a licença de David Diffine no ano passado, depois que denúncias indicaram que ele forçava funcionárias a presenciarem e, em alguns casos, participarem de seu comportamento.

Após entrevistas com vítimas e colegas de trabalho, o órgão decidiu revogar o registro profissional por cinco anos, citando violações à Lei de Práticas Médicas e a necessidade de avaliação psicológica.

De acordo com as investigações, Diffine entrou em salas de pacientes e, em seguida, foi até a recepção, onde fez alongamentos e cometeu um ato sexual diante de três mulheres, uma delas também sua paciente. Um informante anônimo afirmou que o médico usava sua posição para coagir funcionárias e pacientes, oferecendo aumento de salário e outras vantagens.

Ao ser interrogado, o profissional se identificou como “naturista” e disse não ver problema na nudez, e negou conhecer as imagens obtidas pela polícia.