Idoso é preso em SP por armazenar vídeos de pornografia infantil





Um idoso de 64 anos foi preso em flagrante no bairro Jardim Progresso, em Guaraujá, litoral de São Paulo, por armazenar fotos e vídeos de pornografia infantil.

A polícia civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na terça-feira (3), e encontrou um pen drive, dois celulares e um CD que tinha o material ilícito. Em um dos vídeos, havia relações sexuais envolvendo menores de idade dentro de uma escola. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

De acordo com a Polícia Civil, havia imagens de crianças com roupas íntimas e em posições eróticas, ambas encontradas no computador. O idoso confessou aos policiais que armazenava arquivos.

A Polícia Civil não conseguiu acesso ao conteúdo do pen drive. Com as provas registradas, o idoso acabou sendo preso em flagrante. A Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) informou que o homem foi conduzido ao 2° DP de Guaraujá.