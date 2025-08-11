Na manhã de sábado (9), durante um evento evangélico voltado para mulheres em Itaituba, no sudoeste do Pará, um pastor gerou polêmica ao comparar tons de pele de mulheres brancas e morenas enquanto falava sobre critérios para a escolha de um futuro cônjuge. O líder religioso foi identificado como Océlio Nauar, que conduzia a pregação no evento.
O momento, registrado em vídeo por participantes e extraído de uma live disponível no YouTube, rapidamente circulou nas redes sociais. A fala recebeu críticas de internautas, que classificaram o comentário como inadequado e discriminatório.
“Quando você for casar, escolha com quem você for casar. Se você for escolher uma branquinha, tem mais despesa, é mais caro. Escolhe uma morena que gasta menos. As branquinhas começam a ter um negócio aqui, tem que comprar mais creme, vai ficando cara” , disse o pastor antes de rir. Em seguida, completou: “ Mas, o amor é cego” .
Nas redes sociais, as opiniões se dividiram. “Eu escolheria você calar a boca” , comentou uma pessoa. “Estão tirando do contexto. Ele fez um comentário em tom de brincadeira, não para discriminar ninguém. Recortar um trecho e ignorar a intenção real distorce a mensagem” , defendeu outra.
O Portal iG procurou o pastor para se pronunciar após as falas, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto para a manifestação.