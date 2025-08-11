Reprodução/Instagram A pregação realizada pelo pastor Océlio Nauar foi direcionada apenas para o público feminino

Na manhã de sábado (9), durante um evento evangélico voltado para mulheres em Itaituba, no sudoeste do Pará, um pastor gerou polêmica ao comparar tons de pele de mulheres brancas e morenas enquanto falava sobre critérios para a escolha de um futuro cônjuge. O líder religioso foi identificado como Océlio Nauar, que conduzia a pregação no evento.

O momento, registrado em vídeo por participantes e extraído de uma live disponível no YouTube, rapidamente circulou nas redes sociais. A fala recebeu críticas de internautas, que classificaram o comentário como inadequado e discriminatório.

“Quando você for casar, escolha com quem você for casar. Se você for escolher uma branquinha, tem mais despesa, é mais caro. Escolhe uma morena que gasta menos. As branquinhas começam a ter um negócio aqui, tem que comprar mais creme, vai ficando cara” , disse o pastor antes de rir. Em seguida, completou: “ Mas, o amor é cego” .

Nas redes sociais, as opiniões se dividiram. “Eu escolheria você calar a boca” , comentou uma pessoa. “Estão tirando do contexto. Ele fez um comentário em tom de brincadeira, não para discriminar ninguém. Recortar um trecho e ignorar a intenção real distorce a mensagem” , defendeu outra.

O Portal iG procurou o pastor para se pronunciar após as falas, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto para a manifestação.