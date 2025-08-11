Reprodução Pai morre em acidente de jetski com a filha

Um acidente entre duas motos aquáticas deixou um homem morto e a filha dele gravemente ferida neste domingo (10), no Rio Douro, próximo à Ilha do Castelo, em Castelo de Paiva, conhecida como Ilha dos Amores, em Portugal. As vítimas são naturais de Paços de Ferreira. A informação é do site português JN.

De acordo com testemunhas, a moto aquática conduzida pela adolescente de 15 anos atingiu a lateral da embarcação pilotada pelo pai, identificado como Ricardo Alves, de 47 anos. O impacto provocou ferimentos graves na coluna do homem, que não resistiu. A filha foi levada em estado grave para o Hospital de Penafiel.

Ricardo era morador de Carvalhosa, no município de Paços de Ferreira, e proprietário de uma empresa de transporte e distribuição de medicamentos.

Logo após o acidente, embarcações de lazer que passavam pelo local ajudaram no resgate das vítimas, incluindo uma amiga da jovem, também de 15 anos, que estava na moto aquática no momento da colisão. O grupo foi levado até a Praia Fluvial de Bitetos, no município de Marco de Canaveses, onde aguardaram atendimento de equipes de emergência.

Participaram da ocorrência os Bombeiros de Marco de Canaveses, equipes de atendimento móvel de emergência e reanimação, além da Polícia Marítima e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O corpo de Ricardo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Penafiel após autorização do Ministério Público. Segundo a Polícia Marítima, familiares das vítimas recebem acompanhamento psicológico.

Moradores da região afirmam que a área é conhecida por manobras arriscadas de pilotos de motos aquáticas, principalmente nos fins de semana.