Reprodução Peão morre após ser pisoteado por touro em arena no MT





Um jovem de 20 anos morreu após ser pisoteado por um touro durante uma competição de rodeio em Nova Ubiratã, a 506 km de Cuiabá, no sábado (5). José Thaysson chegou a ser socorrido por equipes médicas do evento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Veja vídeo







A cena foi registrada por um vídeo, que mostra o momento em que o peão cai da montaria e é atingido na cabeça. O acidente ocorreu durante a programação de uma feira agropecuária, que promovia o evento.

Bicampeão em uma competição recente, Thaysson era conhecido no circuito e costumava compartilhar sua rotina nas redes sociais, com vídeos de treinos e homenagens a cada conquista. Em junho, publicou uma foto celebrando mais um título nas arenas. José Thaysson morreu um dia antes de completar 21 anos.

A organização Arena Dream Team, responsável pela competição, lamentou a morte do atleta e prestou solidariedade aos familiares. “Perdemos mais que um competidor, perdemos um amigo, um irmão de arena”, diz a nota.