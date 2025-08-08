Pixabay Casal vietnamita morre durante viagem em cruzeiro

Um casal de turistas vietnamitas morreu afogado nesta sexta-feira (8) na ilha de Milos, na Grécia, durante um passeio de cruzeiro. Segundo a Guarda Costeira, as vítimas foram arrastadas pelas ondas em meio a ventos que chegaram a 88 km/h.

O incidente ocorreu na praia de Sarakiniko, nas Cíclades. De acordo com as autoridades, a mulher caiu no mar e o homem tentou resgatá-la. Ambos foram retirados inconscientes da água e levados para um centro de saúde local, mas não resistiram.

As rajadas de vento, típicas nesta época do ano, levaram ao cancelamento da maior parte das viagens de balsa partindo de Piraeus e de outros portos de Atenas. O Ministério da Proteção Civil e o Observatório Nacional de Atenas também emitiram alertas para risco elevado de incêndios florestais.

Na quinta-feira (7), os ventos fortes já haviam provocado a queda de uma árvore em uma rua movimentada de Atenas, o que levou ao fechamento do Jardim Nacional.