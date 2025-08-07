FreePik Defesa Civil emite alerta para frente fria com ventos e chuva

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para mudanças bruscas no tempo entre os dias 8 e 11 de agosto, provocadas pela chegada de uma frente fria . O sistema avança pela costa paulista, levando chuva, ventos fortes e queda acentuada nas temperaturas em diversas regiões do estado.

De acordo com o órgão, a frente fria deve atingir inicialmente o Litoral, a Capital e a Região Metropolitana, com previsão de chuva moderada, rajadas de vento, raios e possibilidade isolada de granizo. A partir de sábado (10), o ar frio se espalha, e os termômetros podem marcar até 6°C na Serra da Mantiqueira e no Vale do Ribeira. Em boa parte do estado, as máximas não devem ultrapassar os 13°C.

No litoral, os ventos intensos devem provocar ressacas no fim de semana. A Defesa Civil orienta que embarcações de pequeno porte evitem navegar e que banhistas e turistas mantenham distância da arrebentação.

Em contrapartida, regiões do Noroeste paulista, como Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Barretos, devem permanecer com tempo seco e baixa umidade, com índices próximos aos 30%. Nessas localidades, aumenta o risco de incêndios em vegetação. A recomendação é que a população evite fogueiras, soltura de balões, descarte de bitucas e qualquer tipo de queimada.

Temperaturas previstas

Mínimas:

Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira: 6°C

Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Bauru, Araraquara: 9°C

Região Metropolitana de São Paulo: 8°C

Baixada Santista e Litoral Norte: 11°C

Presidente Prudente e Marília: 9°C

Barretos, Franca e Ribeirão Preto: 11°C

Araçatuba e São José do Rio Preto: 12°C

Máximas:

Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira: 15°C

Região Metropolitana de São Paulo: 18°C

Baixada Santista e Litoral Norte: 17°C

Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Bauru, Araraquara: 21°C

Presidente Prudente e Marília: 21°C

Barretos, Franca e Ribeirão Preto: 25°C

Araçatuba e São José do Rio Preto: 25°C





Abrigo emergencial

Para proteger a população em situação de rua durante os dias mais frios, será ativado um abrigo emergencial na estação Pedro II do Metrô, no centro da capital paulista. O local funcionará entre os dias 9 e 12 de agosto, das 19h às 8h, oferecendo colchões, cobertores, alimentação e até acolhimento para animais de estimação.

A ação é coordenada pela Defesa Civil em conjunto com o Metrô, a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), o Fundo Social de São Paulo e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos.