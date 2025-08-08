A Polícia Civil de Goiás (PCGO) concluiu o inquérito sobre o assassinato do cantor Bruno Duarte, 36, morto com 47 facadas no Parque Bosque dos Buritis, em Goiânia. O psicólogo Arthur Vinícius Silva Lima, 32, foi indiciado por homicídio triplamente qualificado.
De acordo com as investigações, Arthur atraiu o artista ao local fingindo ser sua ex-companheira em mensagens e armou a emboscada motivado por ciúmes. Câmeras de segurança confirmaram que o crime foi premeditado e durou cerca de seis minutos.
O delegado Vinícius Teles afirmou que o número de golpes afasta a hipótese de legítima defesa, inicialmente alegada pelo suspeito, que também negou ter planejado o crime. O indiciamento foi sustentado por depoimentos, imagens e perícias. A polícia ainda aguarda laudos do celular da vítima e da cena do crime, mas considera que o conjunto de provas já confirma a autoria e a motivação.
O caso
O psicólogo e professor do Instituto Federal de Goiás (IFG) foi preso no dia 29 de julho, suspeito de matar o músico no dia 26. Segundo a polícia, o crime foi motivado por ciúmes, já que Arthur não aceitava o fim do relacionamento com a ex-esposa, que teria se envolvido com Bruno.
Mensagens obtidas pela TV Anhanguera mostram que ele trocou conversas com a ex dias antes do crime. Em um dos textos, escreveu: “ Honra se lava com sangue, de um de nós três” . O casal esteve junto por 12 anos, teve três filhos e se separou três meses antes.
O suspeito também disse: “Você não vai criar meus filhos com esse tipo de exemplo. Eu morreria por isso. Eu mataria por isso” . A investigação aponta que ele usou imagens da ex para se passar por ela em aplicativos de mensagem e marcar um encontro com o músico no Bosque dos Buritis.
Testemunhas disseram que houve uma discussão na entrada do parque. Bruno correu para dentro do bosque, mas foi atingido por golpes fatais. Ele chegou a receber atendimento do Samu, mas não resistiu. O assassino fugiu em um carro preto por uma rota planejada previamente.
Bruno era filho único e cursava Música no IFG. A polícia concluiu que o crime foi meticulosamente planejado, desde o primeiro contato até a fuga.