kcna Líder norte-coreano Kim Jong-un









A Coreia do Norte deteve três pessoas, oficiais do estaleiro de Chongjin, onde ocorreu um acidente, na última quinta-feira (22), durante o lançamento de um novo navio de guerra. A informação foi divulgada pela mídia estatal, neste domingo (25).

Segundo a agência estatal KCNA, a falha comprometeu a estabilidade do navio, que ficou inclinado e encalhado, sem conseguir deixar o estaleiro

O lançamento fracassado que prejudicou o navio de guerra de 5 mil toneladas foi testemunhado pelo líder Kim Jong-un, que disse ficou enfurecido e disse que “o acidente prejudicou a dignidade do país”.

Um dia depois, Kim afirmou ainda que o acidente foi causado por “absoluta negligência, irresponsabilidade e empirismo anticientífico”.

E acrescentou que “aqueles que cometeram erros irresponsáveis serão punidos” em uma reunião plenária no próximo mês.

Entre os principais alvos das críticas estão o Departamento da Indústria de Munições e a Universidade de Tecnologia Kim Chaek, responsáveis pelo projeto da embarcação.

Em imagens de satélite divulgadas nesta sexta-feira (23), é possível ver a embarcação tombada, coberta com uma lona azul.

Reprodução O navio de guerra tombado no estaleiro foi coberto com uma lona azul





De acordo com o USA Today, como a investigação sobre o caso se intensificou, as autoridades policiais prenderam o engenheiro-chefe do Estaleiro Chongjin e outras duas pessoas. A agência de notícias estatal KCNA confirmou a informação.

O líder norte-coreano ordenou que o navio seja restaurado antes de uma reunião do partido governista em junho. A KCNA disse que o plano de reabilitação está avançando.

Modernização da frota naval

O acidente com o navio de guerra ocorreu semanas após a Coreia do Norte apresentar um contratorpedeiro semelhante, o Choe Hyon.

Kim havia chamado o navio de guerra de um “avanço” na modernização da Marinha da Coreia do Norte e disse que ele seria mobilizado no início do próximo ano.

Os veículos fazem parte do plano de modernização da frota naval anunciado por Kim Jong-un como resposta “às ameaças lideradas pelos Estados Unidos ”.