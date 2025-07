Reprodução Helicóptero cai no mar na Malásia

Um helicóptero com cinco pessoas a bordo caiu no mar durante um exercício de segurança na Malásia, nesta quinta-feira (10). A aeronave participava de um treinamento conjunto entre diferentes agências de segurança do país. A informação é da polícia local.

Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que o helicóptero perde altitude e despenca na água. A queda ocorreu cerca de 30 minutos após a decolagem.

Apesar do susto, todos os ocupantes foram resgatados com vida pela polícia marítima. Eles foram levados a um hospital da região e passaram por avaliação médica. Não houve registro de feridos graves.

A Autoridade de Aviação Civil da Malásia informou que o modelo envolvido no acidente é um Airbus AS355N, também conhecido como Twin Squirrel. Fabricado na França, o helicóptero possui dois motores e é amplamente utilizado em missões de segurança, operações policiais e treinamentos.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.