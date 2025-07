PMESP Helicóptero Águia resgata casal perdido em trilha na Cachoeira da Fumaça, em Cubatão (SP)

Um casal de jovens foi resgatado na tarde de segunda-feira (14) após se perder durante uma trilha na Cachoeira da Fumaça, em Cubatão (SP). O helicóptero Águia 05, da Base de Aviação da Polícia Militar sediada em Praia Grande, foi usado na operação.

Segundo informações da PMESP, o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom) acionou o resgate após receber o chamado de salvamento terrestre.

As vítimas conseguiram contato telefônico com os bombeiros e foram orientadas a se deslocar até uma clareira próxima à trilha. Com a localização informada, a aeronave se aproximou em baixa altitude e fez o embarque seguro.





Após serem resgatados, os jovens foram entregues à Unidade de Resgate UR-06214, responsável pela continuidade do atendimento.

Segundo a corporação, a ação "rápida e coordenada reforça o preparo das equipes da Polícia Militar para o salvamento em áreas de difícil acesso".