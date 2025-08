Leonardo Negrão/Diário de Notícias População idosa é a mais afetada pelo calor extremo

O governo de Portugal anunciou na manhã deste sábado (02) que vai decretar estado de alerta em todo o território devido às altas temperaturas. A medida entra em vigor às 00h de domingo (03), no horário local, e será válido até às 23h59 de quinta-feira (07).

O anúncio foi realizado pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que disse que "a próxima semana será difícil", informou o portal local Diário de Notícias .

Altas temperaturas

A partir deste domingo, o país deve enfrentar uma intensa onda de calor, que se estende quase por toda a semana. Segundo alertas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o pico de calor deve ser sentido na segunda-feira (04), com temperaturas que podem chegar a 45ºC.

O IPMA colocou quase todo o território português em alerta laranja para altas temperaturas. Na região da Lezíria, em Santarém, a previsão aponta para temperaturas de até 44 °C no domingo, permanecendo acima dos 40 °C na segunda-feira.

Em Lisboa, menos acostumada a calor tão intenso, os termômetros devem chegar a 40 °C. Já em áreas próximas, como Sintra, as máximas não devem ultrapassar os 30 °C.

A maioria dos distritos das regiões do Norte, Centro e Algarve estão hoje sob risco máximo de incêndio, segundo dados do Instituto.

Risco de queimadas

Adriano Miranda/Jornal Publico Portugal está com risco alto de queimadas





Com o estado de alerta, entram em vigor medidas excepcionais, como a proibição de acesso, circulação e permanência em áreas florestais, conforme os planos municipais locais de defesa da floresta contra incêndios.

Também ficam vetadas queimadas e queimas, com suspensão das autorizações já concedidas. Além disso, está proibida a realização de trabalhos em zonas florestais e rurais que utilizem maquinaria.

De acordo com Maria Lúcia Amaral, os dispositivos de combate estão prontos. "Todo o dispositivo de combate aos incêndios está pronto e mobilizado. A resposta operacional da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública e das Forças Armadas será reforçada com mais vigilância, mais fiscalização, mais patrulhamento" , disse.





Mortes por calor



Além dos riscos de queimadas, o calor extremo leva riscos para a saúde da população. Portugal registrou 264 mortes devido às altas temperaturas entre 26 e 30 de julho, segundo estimativas do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

O número representa um aumento de 21,2% nas mortalidades esperada para este período, com especial incidência na população com 75 anos ou mais e na região Norte do país. O instituto alerta para a possibilidade do cenário se agravar com a nova onda de calor que está por vir.