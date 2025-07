Reprodução/Pics Onda de calor extremo deve atingir o país nesta semana

No auge do verão nos Estados Unidos, mais de 200 milhões de pessoas, da Dakota do Sul à Flórida e da Costa Leste até Boston, estão em alerta para o calor generalizado e perigoso durante esta semana, conforme divulgado pelo ABC News.

Parte do Sudeste norte-americano podem sofrer o impacto das condições sufocantes. Há regiões em que a sensação térmica poderá se aproximar de 49°C.

Em média, quase 2 mil americanos morrem de calor extremo a cada ano.



De acordo com os serviços meteorológicos do país, tempetaruras altas nesta segunda-feira (28) estavam previstas para o Sudeste, das Carolinas à Flórida, onde os índices de calor extremo — ou seja, a sensação térmica considerando a umidade — estão previstos entre 40,5°C e 46,5°C.

Já partes do Mississippi e da Louisiana estão em alerta para sensação térmica de até 49°C.



Conforme divulgado pelo ABC News, o calor extremo também deve continuar na terça-feira (29), no Centro-Oeste, onde no fim de semana as temperaturas ficaram entre 36°C e 43°C, de Lincoln, Nebraska até Minneapolis.

Avisos de calor extremo também foram emitidos para grandes cidades de Iowa para a Flórida, incluindo Nova Orleans, Memphis, St. Louis, Omaha, Des Moines, Savannah, Raleigh, Charleston e Sioux Falls.

Essas áreas podem ver temperaturas semelhantes às sensações entre 43°C e 46°C.



A costa nordeste da Filadélfia a Boston, incluindo a cidade de Nova York, também está com alerta de vários dias de calor perigoso.



Incêndios florestais

Além do calor sufocante, ainda de acordo com a imprensa norte-americana, a fumaça dos incêndios florestais que estão atingindo parte do Canadá deve continuar a criar condições de neblina na cidade de Nova York, Nova Jersey e Connecticut.





No fim de semana, essa situação gerou um alerta de qualidade do ar.

Não se espera alívio do calor intenso durante a noite e no início da manhã.

No domingo, Tampa, na Flórida, quebrou um recorde histórico de calor, atingindo 38 °C pela primeira vez em 130 anos de registros.

O verão nos Estados Unidos começou em junho e segue até setembro.

Segundo previsão do Centro de Previsão Climática, agosto será mais um mês muito quente para grande parte do país.