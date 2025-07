Renan Tafarel/iG Turism Asa de aeronave

Um avião precisou fazer um pouso de emergência neste sábado (26), no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, depois de um anúncio de ameaça de bomba a bordo. A informação foi confirmada pela SIC Notícias, que acompanhou o desenvolvimento da ocorrência.

A aeronave, pertencente à companhia Turkish Airlines, fazia a ligação entre Istambul e Marraquexe. Pouco após entrar no espaço aéreo português, o piloto recebeu uma comunicação considerada suspeita, relacionada com a presença de um possível artefato explosivo. Por precaução, solicitou imediatamente prioridade para aterrissar em Lisboa.

O avião tocou o solo pouco antes das 10h da manhã, horário de Portugal, 5 da manhã no Brasil. O local foi imediatamente isolado numa zona remota do aeroporto. As autoridades ativaram o plano de emergência, e a Unidade de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo estiveram no local. Todos os passageiros foram retirados da aeronave de forma calma e segura.

Fontes da aviação indicam que a tripulação seguiu os protocolos internacionais de ameaça em voo. A Polícia de Segurança Pública Portuguesa está investigando a origem da ameaça, que poderá ter sido feita por telefone ou por meio de um bilhete deixado na cabine.

Até ao momento, não foi encontrado nenhum explosivo. A operação de varredura do avião está concluída, mas a investigação prossegue para determinar se a ameaça foi real ou um alarme falso com motivações ainda desconhecidas.

Devido à operação, o tráfego aéreo no aeroporto sofreu alguns atrasos, mas já foi normalizado.