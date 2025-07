Marius Stancu/Pixabay Representação artística de encontro de dois buracos negros

Você já ouviu falar que nada escapa de um buraco negro? Nem mesmo a luz? Esses objetos considerados “misteriosos”, capazes de deformar o espaço e o tempo (calma que a gente te explica na live!), sempre despertaram curiosidade e, nos últimos dias, voltaram a ser destaque.

Nessa semana, pesquisadores do Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro a Laser registraram a maior fusão de buracos negros já observada, criando um objeto com cerca de 225 vezes a massa do Sol. E você aí achando que o Sol era grande!

Mas calma que as notícias sobre esses gigantes cósmicos não param por aí. Recentemente o telescópio Hubble fez um registro raro de um buraco negro de massa intermediária se “alimentando”. A descoberta foi descrita em um artigo do Astrophysical Journal, na última sexta-feira.





Que os buracos negros sempre estão na mídia, todo mundo já sabe. Mas, cá entre nós, cada vez que surge uma nova notícia sobre esses deformadores do espaço-tempo, parece que todo mundo já deveria saber exatamente o que eles são. A verdade é que eles são tão complexos que até mentes brilhantes como Albert Einstein e Stephen Hawking passaram anos tentando entendê-los.

Einstein, por exemplo, foi quem previu a existência deles com a Teoria da Relatividade Geral. Mas, na época, até ele achava a ideia meio absurda! Décadas depois, Stephen Hawking revolucionou nosso entendimento mostrando que esses objetos não são só como “aspiradores cósmicos” , mas que eles também podem emitir radiação, a famosa Radiação Hawking.

Reprodução Einstein dedicou anos a desvendar os segredos do espaço-tempo e dos buracos negros.





E é por isso que o episódio desta semana do iG Foi pro Espaço vai ser quase uma aula sem complicação: um bate-papo para tirar dúvidas e finalmente entender como esses gigantes cósmicos surgem, funcionam e o que eles revelam sobre o universo.

E é claro que para ajudar a gente a entender melhor os mistérios do espaço, vamos sempre atrás dos melhores especialistas. Para falar sobre essse assunto, convidamos Roberta Duarte, astrofísica e pesquisadora no Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA, que liderou a primeira simulação de buraco negro utilizando inteligência artificial no Brasil.

Imagem: Acervo pessoal Roberta Duarte, astrofísica do ITA, liderou a 1ª simulação de buraco negro com IA no Brasil.





Roberta é bacharel em Física Computacional pela USP, com mestrado e doutorado em Astrofísica Computacional. Além de ter um trabalho inovador com simulações de buracos negros, ela atua com inteligência artificial aplicada ao clima na empresa i4sea, também é palestrante TEDx e integra a Google AI Community.

E aqui vale um lembrete: não existe pergunta boba quando o assunto é buraco negro. Sabe aquelas dúvidas que todo mundo já teve um dia? Do tipo: como será que eles se formam? O que acontece se alguém ou algo cai dentro deles? Por que nem a luz escapa? Como os cientistas conseguem estudar algo que não pode ser visto? Pois é, esse é o espaço perfeito para isso.

A ideia da live é justamente criar um ambiente acessível, para que qualquer pessoa possa participar e sair entendendo, de uma vez por todas, o que é um buraco negro.

É só chegar com as suas perguntas que responderemos ela ao vivo para você!

O quadro iG Foi Pro Espaço é dedicado à divulgação científica e curiosidades sobre o universo e o setor aeroespacial. Toda quarta-feira, ao vivo, às 18h00, especialistas nos ajudam a traduzir temas complexos de forma acessível.