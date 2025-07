Tânia Rêgo/Agência Brasil Dentre os efeitos da ressaca, vias foram interditadas no Leblon e na Zona Oeste

A forte ressaca que atinge a orla do Rio de Janeiro desde a manhã desta terça-feira (29) provocou danos em diferentes pontos da cidade, com ondas previstas de até 3,5 metros, segundo aviso da Marinha do Brasil válido até as 21h de quinta-feira (31). As informações são do jornal O Dia.





A situação levou ao fechamento de vias, queda de árvores, arrasto de veículos e interdição da Ciclovia Tim Maia, além de alerta de ventos fortes emitido pelo Centro de Operações da Prefeitura.

No Leblon, duas faixas da Avenida Delfim Moreira, no sentido Arpoador, foram fechadas por conta do acúmulo de areia.

Uma estação de ginástica do calçadão foi deslocada e um carro acabou arrastado. Prédios próximos tiveram os canteiros invadidos pela água. Motoristas que seguem para Copacabana precisaram desviar pela Avenida Bartolomeu Mitre. No sentido contrário, a orientação foi seguir pela Rua Henrique Dumont. Equipes da Comlurb atuaram na limpeza da via.

Na Zona Oeste, a força do mar invadiu a rua em Barra de Guaratiba e chegou a deslocar um ônibus da Viação Jabour. Em Saquarema, Região dos Lagos, vídeos nas redes sociais mostram uma van quase submersa.

Interdição da Ciclovia Tim Maia e queda de árvores

A Ciclovia Tim Maia, entre o Vidigal e São Conrado, está interditada desde as 20h25 de segunda-feira (28), devido à ventania. O fechamento segue protocolo de segurança. Sirenes chegaram a ser acionadas no Vidigal para alertar pedestres.

Também houve queda de árvores em diferentes pontos da cidade. No Leblon, uma delas interditou a Rua Professor Antônio Maria Teixeira por mais de três horas. Na Barra da Tijuca, outra árvore bloqueou a Rua Pedro Bolato. Bombeiros atuaram no corte e liberação das vias.

Previsão do tempo e ventos intensos

Segundo o sistema Alerta Rio, a passagem de uma frente fria influencia o tempo na capital. Na quarta-feira (30), o tempo deve permanecer nublado, sem previsão de chuva. A máxima será de 23°C e a mínima de 12°C.

A quinta-feira (31) seguirá com o mesmo cenário, mas com máxima de 25°C.

A partir de sexta-feira (01), com a atuação de um sistema de alta pressão, haverá aumento da temperatura e redução da nebulosidade. A previsão é de tempo firme, com máxima de 27°C e mínima de 14°C.

No sábado (02), os termômetros devem marcar entre 29°C e 14°C.





Recomendações de segurança

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio reforçou que as ondas podem chegar a 3,5 metros e divulgou orientações, dentre evitar banho de mar, não permanecer em mirantes ou áreas próximas ao mar e não praticar esportes aquáticos durante o período da ressaca.

Ciclistas devem evitar pedalar em áreas atingidas pelas ondas. Em caso de acidente, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros também orientam cuidados em casa e nas ruas durante os períodos de ventania. Portas e janelas devem ser mantidas fechadas, objetos não devem ser deixados em locais altos e o uso de velas deve ser evitado em caso de queda de energia. Na rua, não se deve se abrigar sob árvores ou estruturas metálicas e é importante evitar áreas com risco de deslizamento.