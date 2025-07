Icon of the Seas Homem morre ao cair do maior cruzeiro do mundo

Um tripulante do Icon of the Seas, considerado o maior cruzeiro do mundo e operado pela Royal Caribbean, morreu após cair no mar na noite desta quinta-feira (24), durante viagem próxima às Bahamas. A informação foi confirmada pela companhia ao jornal britânico The Sun.

Segundo passageiros, o alarme de “homem ao mar” soou por volta das 19h (horário local), dando início a uma operação emergencial. Cerca de meia hora depois, o tripulante foi retirado da água, mas já estava sem vida.

“Nossa tripulação iniciou imediatamente uma operação de busca e resgate, mas, infelizmente, o membro da equipe faleceu” , informou a empresa em nota. “Estendemos nossas condolências à família e aos entes queridos do tripulante. Para respeitar sua privacidade, não divulgaremos mais detalhes”.

Logo após o alerta, o navio reduziu a velocidade e desviou sua rota. Dados de navegação mostram uma mudança brusca de curso ao nordeste da Ilha San Salvador, a cerca de 320 km de Nassau, capital das Bahamas.

Passageiros relataram momentos de tensão e desespero a bordo. Alguns jogaram boias ao mar na tentativa de ajudar o funcionário, além de áreas externas da embarcação sendo isoladas durante as buscas, mas sem sucesso.