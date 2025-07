Reprodução Kelsey Pittman é encontrada após desaparecer no Vale da Morte

Uma mulher de 33 anos foi encontrada nove meses após desaparecer perto do Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, nos Estados Unidos. O caso, que mobilizou buscas terrestres e aéreas, ganhou um desfecho inesperado nesta semana, já que Kelsey Pittman foi encontrada viva.

A informação foi confirmada pelo Departamento do Xerife do Condado de Inyo, que conduzia a investigação. A mulher foi localizada no estado do Colorado, a mais de mil quilômetros de onde desapareceu. As circunstâncias do reencontro não foram detalhadas.

“Por respeito à privacidade dela e da família, não forneceremos mais informações” , declarou o xerifado em nota.

A mulher havia sido dada como desaparecida em novembro de 2024, após perder o contato com a família. Meses depois, em 9 de fevereiro deste ano, o carro dela foi encontrado abandonado em uma área isolada chamada Slab City, fora dos limites do parque e usada por campistas durante o inverno. Não havia qualquer sinal físico que indicasse o paradeiro dela.

A partir daí, buscas intensas foram feitas com drones, cães farejadores e equipes de resgate voluntárias, mas todas as tentativas foram sem sucesso.

O caso se junta a uma série recente de desaparecimentos nos Estados Unidos que terminaram de maneira surpreendente. Em maio, a caminhante Tiffany Slaton foi encontrada viva após passar três semanas desaparecida em meio a uma nevasca na Serra Nevada. Ela sobreviveu abrigada em uma cabana desativada e foi resgatada ao ser localizada por um morador da região.