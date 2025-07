FreePik A chuva deve afetar mais o Sul e o Norte do Brasil





A previsão do tempo para os próximos dez dias indica chuvas mais concentradas nos extremos do Brasil, além do litoral da região Nordeste. No Centro-Sul, que atravessam um período seco, podem registrar chuva no começo de agosto.

Os dados foram divulgados pela MetSul Meteorologia . Confira os destaques por região.

Sul e Norte com chuva frequente

De acordo com o modelo do Centro Meteorológico Europeu (ECMWF), o Sul seguirá recebendo chuva frequente até o início de agosto, com sucessivas áreas de baixa pressão mantendo o tempo instável. Os três estados da região devem registrar precipitações, com destaque para o Rio Grande do Sul, onde são esperados volumes elevados em parte do estado.

Na região Norte, apesar de o chamado “verão amazônico” — período de estiagem que sucede o inverno amazônico — ter reduzido as chuvas em boa parte da região, há previsão de instabilidade nos próximos dias. A chuva deve atingir principalmente o Amazonas, Acre, Rondônia e o Pará. O Tocantins, por outro lado, seguirá com tempo seco.

Precipitações no litoral do Nordeste

No Nordeste, os dados da MetSul apontam que as chuvas devem se concentrar no litoral. No interior, especialmente no Oeste da Bahia, Sul do Piauí e Maranhão, o tempo continuará seco e com precipitações irregulares.

Tempo seco no Centro-Oeste e Sudeste

O Centro-Oeste permanece sob predomínio de tempo seco, mas há chance de chuva no começo de agosto em áreas do Mato Grosso do Sul, Oeste do Mato Grosso e Sul de Goiás.





A mesma tendência vale para o Sudeste, que tem enfrentado semanas de estiagem. Até o fim de julho, a maior parte da região continuará sem chuva, com exceção de áreas do litoral e do interior de São Paulo. Em agosto, há possibilidade de precipitações mais generalizadas.

A projeção da MetSul indica que, mesmo em meio ao período seco em boa parte do Brasil central, as instabilidades típicas do inverno devem seguir ativas no Sul e avançar pontualmente para outras áreas do país no início do próximo mês.