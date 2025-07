Reprodução/X Fortes chuvas em SP





Uma frente fria avança sobre a Região Sudeste nesta sexta-feira (25) e deve provocar pancadas de chuva em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, sudeste de Minas Gerais e no extremo sul do Espírito Santo. As precipitações podem vir com intensidade moderada a forte, especialmente nas áreas de maior instabilidade, de acordo com o Clima Tempo.

No centro e no litoral paulista, a combinação do calor com a umidade vinda do mar favorece a ocorrência de pancadas isoladas ao longo do dia. Já entre o oeste de São Paulo e o centro-oeste de Minas, o tempo continua seco, com umidade relativa do ar abaixo dos 30%.

No Sul, o tempo segue instável entre o norte do Rio Grande do Sul e o leste do Paraná, por causa da atuação de um sistema de baixa pressão no Paraguai. Há risco de pancadas fortes. O destaque é o litoral gaúcho, que pode registrar rajadas de vento entre 40 e 70 km/h. No norte do Paraná, o sol predomina, mas a umidade deve cair bastante, ficando abaixo de 30%.

No Centro-Oeste, o tempo continua firme e muito seco em Goiás e no norte e interior de Mato Grosso. No sul de Mato Grosso do Sul, pode chover de forma isolada, mas sem risco de tempestades. Já no norte do MS, leste de MT e norte de Goiás, a situação é mais crítica, com umidade abaixo de 20%.

No Nordeste, a chuva se concentra no litoral, com destaque para o sul e leste da Bahia, além da faixa entre Alagoas e o Rio Grande do Norte. As pancadas podem vir com intensidade moderada a forte. No interior, o tempo segue seco e com baixa umidade, especialmente no oeste baiano, sul do Piauí e do Maranhão.

Na Região Norte, a sexta-feira será marcada por chuva forte em áreas do Amazonas, Amapá e norte de Roraima, com risco de temporais. Em Manaus e Belém, chove de forma mais isolada. Já no sul de Rondônia e em Tocantins, o tempo continua seco, com alerta para umidade muito baixa, especialmente em Palmas.