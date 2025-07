Reprodução/X Avião cai no leste da Rússia





Um avião comercial com cerca de 40 a 50 pessoas a bordo caiu nesta quinta-feira (24) na região de Amur, no extremo leste da Rússia. Segundo autoridades locais citadas pela agência Tass, não há sobreviventes.

A aeronave, um bimotor Antonov-24 da era soviética operado pela Angara Airlines, havia decolado de Blagoveshchensk com destino à cidade de Tynda quando desapareceu dos radares. Horas depois, os destroços foram encontrados em chamas numa área montanhosa a cerca de 15 km de Tynda, segundo a agência Interfax.

Vídeos divulgados pela autoridade de aviação civil mostram o local do acidente, onde as equipes de resgate ainda trabalham. Um helicóptero Mi-8 da Rossaviatsiya, a agência russa de aviação, localizou a fuselagem em meio aos destroços.

Segundo o governador de Amur, Vassily Orlov, havia 43 pessoas no avião, incluindo cinco crianças e seis tripulantes. O Ministério de Emergências da Rússia, no entanto, divulgou estimativa de 40 ocupantes. Já a imprensa local fala em até 50 pessoas a bordo.

A causa do acidente ainda não foi confirmada. Uma das hipóteses, de acordo com a Tass, é um erro da tripulação causado por baixa visibilidade. O Kremlin informou que o presidente Vladimir Putin já foi notificado e acompanha as atualizações sobre o caso.