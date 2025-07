Reprodução Ladrão invade casa e observa mulher nua por mais de 30 minutos

Um homem invadiu a casa de um casal na cidade de Marbella, na Espanha, e permaneceu no quarto por 32 minutos observando a mulher que dormia nua ao lado do companheiro. O caso aconteceu na madrugada de 2 de junho e está sendo investigado pela Polícia Nacional.

De acordo com o jornal El Mundo, o invasor entrou silenciosamente na residência, mesmo com o filho da moradora dormindo em um quarto ao lado. Ele usava luvas, meias e mantinha o rosto coberto com um lenço, evitando deixar rastros.

O comportamento chamou atenção: em vez de agir como um ladrão comum, o homem passou repetidas vezes pelo quarto do casal e iluminava o corpo da vítima com uma lanterna, sem que ela ou o parceiro acordassem.

"Aquele homem não veio à minha casa para roubar. Ele veio para fazer algo comigo. Ele entrou em nosso quarto oito vezes para olhar minhas partes íntimas" , contou Pilar, que agora recebe acompanhamento psicológico.

Foram levados apenas 300 euros (cerca de R$ 1.950) da bolsa de Pilar. Objetos de valor deixados à vista, como joias e fones de ouvido, não foram tocados. "Ela se sentiu violada em sua privacidade. Um predador doentio a observava em um lugar onde deveríamos estar seguros" , afirmou Alex, companheiro da vítima.

A denúncia foi registrada alguns dias depois. Pilar hesitou em procurar a polícia por estar nua nas imagens de segurança, mas familiares e amigos insistiram para que levasse o caso às autoridades. Desde então, ela mantém portas e janelas trancadas à noite e relata pesadelos constantes.

As imagens mostram o invasor circulando pela casa entre 2h48 e 3h20, com movimentos cuidadosos. Pilar revelou ainda que havia dormido sozinha na noite anterior e que isso aumentou o medo ao imaginar o que poderia ter acontecido.

Até o momento, o homem não foi identificado. A polícia segue analisando as imagens de segurança em busca de pistas.