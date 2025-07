Reprodução X/ @EnBocaDe_Todos Casal se pronuncia após bandido observar mulher nua por 30 minutos





O casal que teve a casa invadida na cidade de Marbella, na Espanha, quebrou o silêncio e falou publicamente sobre o episódio que vem sendo investigado pela Polícia Nacional. Durante a madrugada do dia 2 de junho, um homem entrou na residência e permaneceu por 32 minutos dentro do quarto, observando a mulher que dormia nua ao lado do companheiro.





Em entrevista ao programa espanhol En boca de todos, os dois relataram o trauma vivido e disseram estar com medo desde o ocorrido.

“No momento do vídeo em que o ladrão aparece olhando várias vezes minhas partes íntimas, dá bastante medo”, declarou a mulher, que não quis gravar seu rosto.

O casal também afirmou que já procurou a Justiça e espera que o responsável seja identificado e punido.





As autoridades seguem investigando o caso com base nas imagens das câmeras de segurança, que flagraram a presença do invasor no cômodo durante mais de meia hora, sem que o casal percebesse.

O caso gerou indignação nas redes sociais espanholas, principalmente pela frieza do invasor e pela sensação de violação vivida pelas vítimas.