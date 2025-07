Reprodução/X Chuvas fortes





A chuva retorna ao Sul do Brasil nesta quinta-feira (24), com risco de temporais em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Um sistema de baixa pressão no Paraguai, aliado aos ventos intensos em níveis altos da atmosfera, ajuda a espalhar pancadas moderadas a fortes. O alerta é maior para a região entre o norte gaúcho e o sul do Paraná. Já no norte paranaense, o tempo segue firme, com sol forte e umidade do ar abaixo de 30% nas horas mais quentes. A informação é do Clima Tempo.

No Sudeste, o transporte de umidade do oceano deixa o céu carregado no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde pode chover em vários momentos do dia. A chuva tende a ser moderada, principalmente na região sudeste paulista. No interior de São Paulo, em boa parte de Minas Gerais e no norte do Rio, o tempo seco predomina, com sol forte à tarde e índices de umidade abaixo de 30%. No Espírito Santo, o sol aparece entre nuvens e pode chover de forma isolada no sul do estado à tarde.

No Centro-Oeste, a massa de ar seco continua bloqueando qualquer chance de chuva. O sol aparece forte em toda a região, as temperaturas disparam à tarde e a umidade do ar entra em níveis críticos. Em áreas de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e no norte de Mato Grosso do Sul, os índices ficam abaixo dos 20%, exigindo atenção com hidratação e saúde.

No Nordeste, o tempo firme domina o interior, o sertão e o agreste. A umidade cai bastante à tarde, chegando a menos de 30% em boa parte da região e abaixo dos 20% no oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí. Pode chover de forma isolada no litoral entre a Bahia e a Paraíba. Também há previsão de pancadas rápidas no litoral do Ceará e no norte do Maranhão.

Na Região Norte, pancadas de chuva ainda são registradas ao longo do dia no norte do Amazonas, em Roraima e no Amapá. Em geral, são mal distribuídas e de baixa intensidade. Nas demais áreas, como Tocantins, Rondônia e metade sul do Pará, o tempo segue seco e quente, com índices de umidade abaixo de 30%.