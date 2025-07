Reprodução via Fox News Navio porta-aviões serviu na guerra do Vietnã e hoje funciona como museu





Uma pequena embarcação particular colidiu com um navio-museu em San Diego, Califórnia (EUA), na tarde de sexta-feira (18). O capitão estaria navegando sob influência de álcool e causou um prejuízo estimado em US$ 100 mil (cerca de R$ 556 mil).





O homem fugiu do local, mas foi preso logo depois, de acordo com um porta-voz da Polícia Portuária. O navio USS Midway é um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos que serviu na guerra do Vietnã. Atualmente, ele funciona como museu naval e atração turística popular.

Danos na estrutura

Segundo autoridades ouvidas pela Fox News , o acidente deixou um amassado visível na lateral do porta-aviões. A embarcação pequena sofreu danos leves e não houve feridos.

Embora o barco tenha fugido inicialmente após a colisão, a Polícia Portuária o interceptou perto da Ponte San Diego-Coronado.





O impacto chamou a atenção de espectadores que passavam perto da icônica estátua “Rendição Incondicional”, que fica perto do USS Midway .

A escultura é inspirada na famosa imagem da Segunda Guerra Mundial de um marinheiro beijando uma enfermeira no final da Segunda Guerra Mundial.