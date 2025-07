Reprodução Segundo relato de testemunhas, o homem entrou na sala da máquina





Um homem de 61 anos morreu na quinta-feira (17) após ser puxado por uma máquina de ressonância magnética em uma clínica médica localizada em Westbury, Long Island, nos Estados Unidos.

O acidente ocorreu por volta das 16h30 (hora local), na Nassau Open MRI, durante a realização de um exame.

Segundo relato de testemunhas, o homem entrou na sala da máquina após ouvir um familiar gritar durante o procedimento.

Ele portava um colar metálico no pescoço e ignorou os alertas de segurança, entrando no ambiente restrito sem autorização.

O equipamento, que funciona por meio de campos magnéticos de alta intensidade, atraiu o objeto com força, puxando o homem para dentro da estrutura.

A força do impacto causou um “episódio médico” ainda não detalhado pelas autoridades.

A vítima foi hospitalizada em estado grave e morreu às 14h36 (hora local) do mesmo dia. A Polícia do Condado de Nassau abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre eventuais responsabilidades ou falhas nos protocolos da clínica.

Máquinas de ressonância magnética operam com campos magnéticos potentes, capazes de transformar objetos metálicos em projéteis.

As normas de segurança exigem a retirada de quaisquer itens de metal antes da entrada na sala de exames.





Casos semelhantes já foram registrados em diferentes países. Em 2018, na Índia, um homem morreu após entrar em uma sala de ressonância com um cilindro de oxigênio metálico.

Em Nova York, em 2001, um menino foi atingido por um tanque de oxigênio puxado pela máquina. No Brasil, em 2023, um advogado morreu após sua arma de fogo ser atraída pelo equipamento e disparar.

A investigação sobre o caso em Long Island está em andamento. Autoridades ainda não informaram se a clínica adotou todos os procedimentos exigidos pelas normas de segurança para o funcionamento do equipamento.