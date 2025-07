Reprodução/Youtube Tubarão-branco é atingido por barco a motor





Um tubarão-branco de grande porte foi atingido por um barco a motor na costa do sul da Califórnia, nos Estados Unidos. O animal reapareceu na superfície com um corte profundo e extenso na base da cauda, compatível com o impacto das hélices da embarcação. As imagens foram capturadas por um drone.

A lesão principal foi localizada na região do pedúnculo caudal do animal, parte que conecta o corpo à nadadeira caudal, e deixou um rastro de sangue à medida que o tubarão nadava lentamente após a colisão.

Ainda não é possível avaliar a gravidade do ferimento causado pelo acidente. No entanto, especialistas lembram que o tubarão-branco é uma espécie conhecida por sua resistência física e capacidade de recuperação diante de traumas severos. O animal teria continuado se movimentando de forma coordenada logo após o impacto, o que pode indicar que sua coluna vertebral não foi afetada.

O episódio foi considerado "raro" pela imprensa norte-americana, e ainda não há informações sobre a embarcação envolvida e nem se as autoridades ambientais do país foram notificadas.

Veja vídeo