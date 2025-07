Reprodução/Local 10 News Veterano da Marinha é flagrado agredindo enteado de 6 anos

Um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos foi denunciado por agredir o enteado de seis anos durante dois dias consecutivos, em Miami, na Flórida. O caso veio à tona após a promotoria local divulgar vídeos gravados por câmeras de segurança dentro da residência onde o menino vivia com a mãe e o padrasto.

Veja vídeo







Zachary Perez, de 42 anos, aparece nas imagens arrastando a criança com uma coleira amarrada ao pescoço e, em outro momento, puxando o menino com força até que ele caia no chão. Em gravações distintas, o homem também é visto perseguindo o enteado com um pedaço de madeira e o agredindo com chutes, inclusive quando a vítima já estava caída sobre uma cama.

De acordo com o processo, o garoto foi forçado a caminhar fora de casa usando uma mochila carregada com pedras. Ele sofreu ferimentos no pescoço, hematomas pelo corpo e escoriações causadas por galhos, além de inchaço nos olhos.

A mãe da criança, Barbara Perez, declarou à Justiça que o filho passou a apresentar sinais de trauma psicológico, lesão cerebral e perda auditiva após o episódio. A defesa do padrasto alegou que as punições teriam sido autorizadas pela própria mãe, o que não foi confirmado nos autos, segundo o Ministério Público.

Perez foi preso em maio, acusado de abuso infantil agravado, mas responde ao processo em liberdade após ser colocado em prisão domiciliar no dia 10 de junho. Ele está proibido de se aproximar da vítima e da mãe a menos de 150 metros. A próxima audiência está marcada para o dia 28 de agosto.

Desde a prisão, outras pessoas procuraram as autoridades para relatar episódios de agressão envolvendo o acusado, incluindo sua filha de 14 anos, segundo os promotores.