Antonio Augusto/STF Ex-presidente Jair Bolsonaro durante audiência no STF

A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta sexta-feira (18), mandados de busca e apreensão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília. De acordo com informações da Globonews, os agentes encontraram US$ 14 mil (R$ 77 mil) e mais R$ 8 mil na casa do ex-capitão. A contagem continua em andamento.

As ordens expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) também são cumpridas no escritório do Partido Liberal (PL), sigla do ex-mandatário.

Em nota, a PF disse que são cumpridos "dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento a decisão" do STF.

Uma dessas medidas cautelares seria o uso de tornozeleira eletrônica. Com isso, Bolsonaro será monitorado 24h por dia. Além disso, o ex-presidente terá que ficar em casa das 19h às 7h, também nos fins de semana.

Bolsonaro também foi proibido de usar as redes sociais e de se comunicar com outros alvos da investigação sobre a trama golpista. Além disso, ele não pode falar com o filho e deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos EUA.

Segundo informações do O Globo, a ação da PF foi motivada por suspeitas de que o ex-presidente cometeu os crimes de coação no curso do processo, obstrução de Justiça e atentado contra a soberania nacional. Os investigadores também apontaram risco de fuga do país.

Em nota à imprensa, a defesa do ex-presidente diz que "recebeu com surpresa e indignação" as medidas cautelares "severas" impostas contra ele, "que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário".



"A defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial", continua a nota.

PL e oposição do governo na Câmara se manifestam

Em nota publicada nas redes sociais, o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirma que a sigla recebeu com "estranheza e repúdio" a ação da PF contra Bolsonaro e na sede nacional do diretório.

"O Partido Liberal manifesta estranheza e repúdio diante da ação da Polícia Federal realizada nesta sexta-feira (18), que incluiu mandados de busca na residência do presidente Jair Bolsonaro e na sala que ocupa na sede nacional do partido. Se o presidente Bolsonaro sempre esteve à disposição das autoridades, o que justifica uma atitude dessa?", diz a nota.

Valdemar diz que o partido considera a medida do STF "desproporcional", "sobretudo pela ausência de qualquer resistência ou negativa por parte do presidente Bolsonaro em colaborar com todos os órgãos de investigação".

A oposição do governo na Câmara dos Deputados também publicou nota, em que manifesta sua "mais veemente preocupação e repúdio diante da operação".

Segundo a nota, a ação autorizada de forma monocrática por Alexandre de Moraes ocorre "durante o recesso parlamentar, quando os representantes do povo estão ausentes de Brasília e sem meios de reação institucional imediata".



"Trata-se de um episódio grave de abuso de poder, marcado pela instrumentalização das instituições para fins de perseguição política", diz a nota, que também salienta que Bolsonaro é "um homem idoso, com graves problemas de saúde, que não representa qualquer risco de fuga - inclusive está com o passaporte retido por decisão anterior".

Apoio de Trump

A ação da PF contra Bolsonaro acontece em meio à escalada da tensão entre Brasil e Estados Unidos. Ontem, ele recebeu uma carta pública de Donald Trump, presidente dos EUA, na qual o norte-americano diz que o ex-capitão é vítima de "perseguição" da Justiça Brasileira.

A manifestação de Trump veio após o governo dos EUA anunciar uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Entre as 'condições' para recuar a medida, que assustou vários setores da economia nacional, está o fim da ação penal contra Bolsonaro. Segundo Trump, o julgamento deveria "cessar imediatamente".

Há outras questões que têm alimentado o embate entre os dois países. O governo Trump também tem reclamado da STF sobre as big techs e abriu uma investigação comercial contra o Brasil, sob o argumento de que nossa economia teria práticas desleais que prejudicam empresas americanas. Uma das medidas criticadas é o PIX, método de pagamento instantâneo.





*Reportagem em atualização.