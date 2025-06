Reprodução Momentos antes do homem pegar criança e arremessá-la ao chão





Um homem bielorrusso, de 31 anos, jogou violentamente um menino de dois anos no chão, no Aeroporto Internacional Sheremetyevo, em Moscou, Rússia. O menino, filho de uma família afegã, sofreu fraturas no crânio e nas vértebras e permanece em coma induzido em um hospital pediátrico especializado, segundo a mídia estatal russa.

De acordo com a investigação, o agressor estava na área de desembarque do aeroporto e sob efeito de drogas, quando abordou a família sem motivo aparente e agarrou o menino. Ele foi detido pelos seguranças do aeroporto e depois preso por policiais. O caso aconteceu na segunda-feira (24).

Cena forte

Uma câmera de segurança do aeroporto registrou a cena. O homem aparece ao lado do menino quando, de repente, o pega pelas pernas e joga forte no chão. Depois, ele coloca os óculos escuros e sai andando, sem olhar pro menino caído.

Pela gravidade das imagens e por ser um crime contra menor de idade, o Portal iG optou por não compartilhar as imagens.

A criança foi levada às pressas para o Centro Científico de Emergência Pediátrica de Moscou. De acordo com o relatório médico divulgado, ele foi diagnosticado com fratura de crânio e da coluna cervical. O menino permanece em suporte ventilatório e sedação profunda, em estado grave.

Agressor sob efeito de drogas

Segundo informações obtidas pela mídia estatal, o homem, identificado como Vladimir Vitkov, apresentava sinais de intoxicação por drogas no momento do crime. Um exame de sangue realizado após sua prisão revelou a presença de entorpecentes.





O Comitê de Investigação abriu um processo criminal por "tentativa de homicídio de menor", crime que pode resultar em pena de 15 a 20 anos de prisão.

Conforme relatado pela representante oficial do Ministério do Interior da Rússia, Irina Volk , o homem chegou à Federação Russa em um voo do Cairo, no Egito.