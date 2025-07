Reprodução/CRBM Equipes se preparam para o resgate de rapel





Uma menina de 11 anos morreu após cair de um mirante do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, na quinta-feira (10).

A vítima, que era de Curitiba (PR) e estava acompanhada dos pais, foi localizada por volta das 17h30, a cerca de 70 metros do ponto da queda, com auxílio de um drone, e teve o óbito confirmado pelo Corpo de Bombeiros entre 23h e 00h.

A queda ocorreu por volta das 14h, quando a família estava em um banco de descanso no mirante. Segundo relatos, a menina, que era autista, correu em direção ao penhasco e caiu após o pai não conseguir alcançá-la.

Segundo os bombeiros, a operação de busca começou logo após a queda e enfrentou dificuldades devido às condições climáticas.

O local é de difícil acesso e o resgate contou com equipes de segurança do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, além do uso de helicópteros e drones com câmera térmica. Um heliponto foi montado na central administrativa do parque para dar suporte às operações.

Segundo nota do Corpo de Bombeiros do Paraná nas redes sociais, a corporação chegou a enviar quatro bombeiros para acompanhar e apoiar no resgate da menina.

O terreno acidentado e o risco de novos deslizamentos exigiram o uso de técnicas de resgate por cordas. O corpo foi alcançado no fim da noite, depois de mais de dez horas de trabalho.





Homenagem dos bombeiros

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul lamentou a tragédia:

"O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul manifesta profundo pesar diante da trágica perda de uma criança, vítima de uma queda em área de cânion, nesta quinta-feira (10/07).

Neste momento de luto e consternação, nos solidarizamos com os familiares, amigos e toda a comunidade atingida por essa perda irreparável. Que encontrem fé e força para superar a dor da ausência.

À família, nossa mais sincera homenagem, respeito e solidariedade."

Local é um dos principais pontos turísticos da Serra

O Cânion Fortaleza, onde ocorreu o acidente, é uma das atrações mais visitadas da região serrana do estado.

O mirante de onde a menina caiu oferece vista panorâmica da formação geológica e não é incomum que visitantes se aproximem das bordas para fotos.

O cânion fica dentro do Parque Nacional da Serra Geral, a cerca de 23 quilômetros do centro de Cambará do Sul.

*Reportagem em atualização.