Reprodução/Facebook Helicóptero cai e deixa três mortos na Tailândia





Três policiais morreram e um quarto ocupante conseguiu se salvar após a queda de um helicóptero da polícia neste sábado (25), em uma área de mata no distrito de Muang, na província de Prachuap Khiri Khan, na Tailândia.

O acidente aconteceu por volta das 13h (horário local), quando a aeronave pegou fogo após atingir o solo. As informações são do jornal Bangkok Post.

O helicóptero, modelo Bell 212, pertencia à unidade de aviação da polícia de Kanchanaburi e havia decolado do aeroporto de Surat Thani após uma operação. Durante o voo, a equipe relatou problemas técnicos, segundo as autoridades locais.

As vítimas foram identificadas como os pilotos Pol Maj Pratuang Chulet e Pol Capt Songpol Boonchai, além do mecânico Pol Lt Thinakrit Suwannoi. Um quarto tripulante conseguiu acionar o paraquedas e saltar da aeronave antes da queda. Ainda não há detalhes sobre seu estado de saúde.

Equipes de resgate e bombeiros foram acionados e trabalharam no controle das chamas. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

O chefe da polícia nacional da Tailândia, Kittharat Punpetch, lamentou as mortes e prestou solidariedade às famílias dos agentes. Ele determinou que o apoio necessário seja prestado imediatamente aos familiares das vítimas e cobrou urgência na apuração do caso.

Este foi o segundo acidente fatal envolvendo uma aeronave da polícia tailandesa em 2025. No fim de abril, outro avião caiu no mar próximo ao aeroporto de Hua Hin, também na província de Prachuap Khiri Khan, deixando seis mortos.