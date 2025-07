@tarsilaalana/Reprodução Tarsila Alana Jallageas dá relato sobre dificuldades do autismo em vídeo





Após deixar uma festa em família, Tarsila Alana Jallageas publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que “ odeia o autismo ” por sentir que a condição do filho a impede de viver momentos simples, como sentar e conversar com parentes. “ Eu amo meu filho, mas odeio o autismo ”, comentou.





A gravação foi feita logo após o evento, que reuniu familiares para celebrar a visita de uma prima que mora no Canadá.

Apesar de conter a emoção no local, a mãe gravou o relato ao chegar em casa e compartilhou em uma conta recém-criada no TikTok. Em poucos dias, o vídeo ultrapassou 5 milhões de visualizações.

Segundo o relato, ela decidiu sair discretamente da comemoração, sem chorar, para evitar exposição. “ Eu tô saindo de uma festa agora que a gente fez pra minha prima (...) E eu saí, sem chorar, claro, porque eu não fico sangrando, né, por aí. Mas eu saí triste, porque eu queria sentar, conversar, eu queria comer ”, afirmou.

Em tom de exaustão, desabafou: “ Eu odeio o autismo, gente, eu odeio. (...) O autismo não me deixa viver isso. (...) Eu só queria que ele me deixasse viver. Um minuto. Dez minutos, como se eu existisse ainda ”.

No vídeo, ela critica também como o autismo é retratado na internet, mencionando que as representações positivas nem sempre condizem com a vivência de muitas famílias.

“ Na internet, o autismo é muito bonito, que eles são muito inteligentes, que eles são superdotados (...). Mas o meu autismo, que eu acredito que é o autismo da maioria das mães, que são reais (...), esse autismo machuca, anula, maltrata ”, comenta Tarsila.

A mulher também expressou gratidão pela própria mãe, que a acompanhava, e reafirmou o amor pelo filho Gabriel. “ Eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo .”

Em uma postagem no Instagram, ela comentou a repercussão do vídeo: “ Nesse dia eu saí da festa sem chorar, pra que ninguém me visse chorando, e no fim, segui meu coração, chorei e postei esse choro (...) e agora, mais de 5 milhões de pessoas já me viram chorar ”.





Entendendo reações como as de Gabriel

O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta habilidades sociais, comportamentos e comunicação.

Em alguns casos, como no do filho da autora do vídeo, a criança pode apresentar crises sensoriais, resistência a mudanças de ambiente, dificuldades de interação e comportamentos agressivos, o que exige acompanhamento constante.

Essas manifestações exigem um cuidado diário, com vigilância e intervenções em tempo integral, o que pode gerar sobrecarga emocional e física nos cuidadores, especialmente quando o acesso a terapias e suporte é limitado.

Embora existam diferentes níveis de suporte no espectro autista, o impacto sobre a rotina de famílias, como relatado, pode ser significativo.