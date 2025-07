Reprodução/X Enchente no Texas

As 27 meninas desaparecidas estavam todas no mesmo grupo do Camp Mystic, um tradicional acampamento cristão feminino às margens do rio Guadalupe. Fundado em 1926, o local foi atingido por uma enchente súbita na madrugada do feriado de 4 de julho, quando o nível do rio subiu mais de 8 metros em menos de uma hora, arrastando cabines e estruturas inteiras. Algumas das meninas conseguiram enviar mensagens de socorro pouco antes de desaparecerem.

Até a manhã deste domingo, o balanço oficial aponta 51 mortes confirmadas, entre elas 15 crianças, e ao menos 27 pessoas ainda desaparecidas — a maioria das quais são as meninas do acampamento.

O Camp Mystic, com quase 100 anos de história, reunia centenas de meninas com idades entre 7 e 16 anos, muitas delas vindas de famílias do Texas e estados vizinhos. As atividades de verão ocorriam normalmente quando a chuva extrema transformou o cenário em minutos.

Testemunhas relatam que o acampamento não possuía um sistema de alerta para inundações, e que a água tomou conta das estruturas de madeira antes que houvesse tempo para evacuação. Parte das meninas foi salva por instrutoras e pais voluntários, mas a maioria ficou presa nas instalações ou foi levada pela correnteza.

As operações de resgate continuam neste domingo com o envolvimento de mais de 1.700 socorristas, entre bombeiros, Guarda Nacional, Guarda Costeira, FEMA e DHS. Equipes utilizam helicópteros, drones, mergulhadores e barcos para localizar vítimas e desaparecidos.

A lama, os escombros e o risco de novas chuvas dificultam o trabalho das equipes. O governo local alerta que ainda há risco de novos alagamentos e deslizamentos nas regiões mais atingidas.

O presidente Donald Trump, em viagem ao exterior, classificou a tragédia como “uma das piores da história moderna do estado” e confirmou o envio de recursos e equipes aos locais afetados.

Especialistas e moradores apontam falhas na capacidade de previsão do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS). Apesar de alertas de enchente terem sido emitidos horas antes, a intensidade e a velocidade do evento superaram todas as projeções.

Foram registrados mais de 35 cm de chuva em poucas horas, o que transformou córregos e rios em torrentes violentas. Autoridades locais admitem que áreas como o Camp Mystic não estavam preparadas para uma enchente-relâmpago dessa magnitude.

Familiares das meninas desaparecidas estão reunidos em igrejas da região e na entrada do acampamento, organizando vigílias e correntes de oração. “Nós não perdemos a esperança, mas estamos preparados para tudo” , disse uma mãe em entrevista à imprensa local.