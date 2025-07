Reprodução/ City of Kerrville Enchente atinge a cidade Kerrville













Uma enchente provocada por fortes chuvas atingiu a região montanhosa do Texas, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (4). Segundo as autoridades estaduais, entre os desaparecidos estão 23 meninas que participavam de atividades no Acampamento Mystic, situado às margens do Rio Guadalupe. Elas não foram localizadas desde a madrugada.

Além dos desaparecidos, as autoridades do condado confirmaram que 13 pessoas morreram em decorrência da enchente, cujos efeitos ainda estão sendo contabilizados.

De acordo com a NBC, durante uma coletiva de imprensa realizada à tarde, o governador interino do Texas, Dan Patrick, confirmou que equipes de resgate atuam por terra e ar para localizar as crianças.

“Quero que todos vocês saibam que faremos tudo o que for humanamente possível, 24 horas por dia, 7 dias por semana, examinando cada árvore, revirando cada pedra, custe o que custar, se sua filha for uma das pessoas realmente desaparecidas e não apenas uma pessoa fora de contato, para encontrar sua filha” , declarou.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS), a precipitação ultrapassou os 35 centímetros em algumas áreas da região, fazendo com que o nível do Rio Guadalupe, em Hunt, subisse de 2,3 metros para quase 9 metros entre 1h e 4h30 da manhã.

O juiz do Condado de Kerr, Rob Kelly, declarou estado de desastre em Kerrville.





As operações de resgate mobilizaram mais de 500 pessoas em terra, com apoio de 14 helicópteros e uma dúzia de drones.

Outros acampamentos às margens do rio também foram afetados, mas, até o momento, apenas o Mystic reportou desaparecimentos. A administração do local afirmou que os pais de todas as crianças não localizadas já foram notificados, e garantiu que está cooperando com as equipes de emergência.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram veículos sendo arrastados pelas correntezas e o rio transbordando com força.

O NWS alertou na manhã desta sexta-feira que, embora o rio tenha atingido seu pico em Hunt e começado a baixar, novas precipitações podem provocar outra elevação do nível das águas. A altura exata da elevação do rio é desconhecida.

O governador Greg Abbott, declarou que o estado está fornecendo todos os recursos disponíveis para apoiar as regiões atingidas. Entre os esforços, destacam-se helicópteros Black Hawk, equipes de auxílio e médicos especializados.