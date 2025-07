Imagem: Reprodução/ CCR AutoBAn Motociata gerou congestionamento de até 22 km

A manhã deste sábado (5) registrou longos congestionamentos nas rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera, em São Paulo, no sentido interior, em razão da motociata promovida pelo Insanos Moto Clube. A ação faz parte do evento Bonde pela Vida, que ocorre neste fim de semana no Parque da Uva, em Jundiaí (SP), e levou milhares de motociclistas a cruzarem as rodovias desde a capital paulista.

O trajeto começou às 10h, com saída do Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo. A partir das 11h, os primeiros bloqueios foram registrados nas imediações do km 13 da Bandeirantes. O grupo seguiu até o km 58, já na Avenida Jundiaí, onde os motociclistas foram recepcionados no parque para a abertura oficial do evento.

Foto: Eliel Rezende Organização prevê a participação de aproximadamente 50 mil pessoas durante o evento





Motociata gerou até 22 km de filas na rodovia

Segundo a AutoBAn, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a operação especial envolveu 23 equipes para garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos participantes.

Ainda assim, o volume de motos provocou congestionamentos de até 22 km na Bandeirantes e de 8 km na Anhanguera, com impactos registrados entre as 12h21 e 12h58.

As saídas dos kms 55 e 57 da Bandeirantes foram temporariamente interditadas. A concessionária orientou os motoristas a utilizarem a saída 61, com acesso às rodovias João Cereser e Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. No auge do deslocamento, o pedágio do km 39 foi fechado exclusivamente para passagem das motos.

Segundo o gerente de operações da AutoBAn, João Moacir da Silva, o reforço nas equipes não afetou os atendimentos de rotina. “Estivemos alinhados com a Polícia Militar Rodoviária, o Centro de Controle Operacional e a Secretaria de Trânsito de Jundiaí para reduzir ao máximo os transtornos”, afirmou.

Evento foca em saúde mental e acolhimento familiar

Foto: Eliel Rezende Rezende e Mi, do Insanos Moto Clube

Promovido pelo Insanos Moto Clube — considerado o maior do Brasil —, o Bonde pela Vida chega à quinta edição e se consolida como um dos maiores encontros motociclísticos do país. A programação vai até domingo (6), com ações sociais, shows e atividades abertas a motociclistas, famílias e simpatizantes de diversas regiões.

Em entrevista do Portal iG, o diretor financeiro do Insanos MC, Mi, destacou a essência do evento e os valores do motoclube:

É a primeira vez que vocês realizam o Bonde pela Vida no Parque da Uva?

Estamos aqui na quinta edição do Bonde pela Vida, promovendo pela segunda vez no Parque da Uva, em Jundiaí. No ano passado foi aqui também.

Qual é o principal objetivo do evento?

O intuito do nosso evento é trazer as famílias para participar cada vez mais do mundo motociclístico e também trabalhar na manutenção da saúde mental.

De que forma a saúde mental está ligada ao encontro?

A gente quer mostrar para essa rapaziada que vive em depressão, que vive com um problema, que há uma possibilidade de saída e cura pra tudo. É só querer. A vida tá aberta pra receber todo mundo que está disposto a viver.





O que representa o Insanos para quem participa?

O Insanos é isso. A gente vive diariamente motoclube, vive intensamente o motoclube. Isso nos traz benevolência, satisfação, uma energia muito grande pra quem está nesse dia a dia do clube.

Vocês também promovem ações sociais, certo?

Um dos pilares principais do motoclube é a ação social. Quanto mais ações sociais a gente faz, mais benevolência a gente recebe em troca. Tudo é troca de energia. Se você emana energia boa, você recebe energia boa.

O clube está crescendo muito. Quais os números atuais?

Agora em dezembro fazemos 10 anos de motoclube. Estamos galgando, ao final de julho, praticamente 20 mil integrantes mundo afora.

E como está a presença fora do Brasil?

Estamos em quase 72 países, com 1.200 divisões espalhadas por todo o Brasil, e aumentando. Estamos trazendo a rapaziada, aumentando a família, tirando a rapaziada que tá num sofá confortável, pra viver um pouco mais.

