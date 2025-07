Reprodução As chuvas intensas que caíram na madrugada de sexta-feira (4) elevaram o nível do Rio Guadalupe em mais de seis metros em menos de 45 minutos





As autoridades do Texas confirmaram, neste sábado (5), a identidade de três meninas que morreram após uma enchente atingir o acampamento cristão Camp Mystic, no condado de Kerr, cerca de 105 km ao norte de San Antonio. As vítimas tinham entre 8 e 9 anos de idade.

Renee Smajstrla, de 8 anos, foi identificada por seu tio, Shawn Salta, que publicou a informação em uma rede social agradecendo o apoio recebido. Sarah Marsh, também de 8 anos, teve a morte confirmada por sua avó. A terceira vítima, Janie Hunt, de 9 anos, foi identificada pela mãe, em mensagem enviada à imprensa.

As chuvas intensas que caíram na madrugada de sexta-feira (4) elevaram o nível do Rio Guadalupe em mais de seis metros em menos de 45 minutos, segundo autoridades locais.

O volume registrado, de aproximadamente 250 mm, superou as previsões meteorológicas, que variavam entre 70 e 150 mm.

O Camp Mystic, que abrigava cerca de 750 crianças, teve parte da estrutura destruída. As cabanas mais próximas ao rio, onde estavam as meninas mais novas, foram as primeiras atingidas. As crianças instaladas nas áreas elevadas do acampamento conseguiram ser evacuadas.

Segundo o xerife do condado de Kerr, Larry Leitha, o número de mortes confirmadas chegou a 24, com possibilidade de aumento.

As buscas continuam por meninas desaparecidas, estimadas entre 20 e 27, com números variando conforme as fontes. As equipes de resgate utilizam helicópteros, drones e embarcações.

Elinor Lester, de 13 anos, relatou ter acordado com trovões e água invadindo a cabana. Segundo ela, as meninas mais velhas conseguiram subir até uma colina e foram resgatadas com cordas e helicópteros.

A diretora do acampamento vizinho Heart O’ the Hills, Jane Ragsdale, também morreu. A unidade não estava em funcionamento no momento da enchente, mas abrigava pessoas que foram surpreendidas pela cheia. A maioria foi localizada.





As crianças resgatadas passaram a madrugada sem luz, água potável ou alimentação. A escola primária de Ingram foi usada como ponto de reunificação. Familiares aguardavam no local por informações sobre os desaparecidos.

O governador do Texas, Greg Abbott, publicou vídeo das ações de resgate, destacando a mobilização de mais de mil socorristas.

O vice-governador Dan Patrick afirmou que algumas vítimas eram crianças e pediu orações. A região onde ocorreu a enchente é conhecida por inundações repentinas, favorecidas pelo relevo e características do solo.